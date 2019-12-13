Сабо: У Динамо есть футболисты, но нет команды

Экс-тренер киевского клуба раскритиковал игру Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо подвел итоги выступления киевлян в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против Лугано (1:1).

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"Киевляне провалились. У Динамо нет команды. Есть футболисты, но нет команды. Мастерство игроков на очень низком уровне. Да, они давили, набрасывали мяч, но что дальше? Я не увидел стиля игры Динамо - фланговых проходов, забеганий, игры на опережение.

Все поставлено на очень низком уровне. Вот и вылетели. Кому мы проиграли группу - стыд. У нас нет игрока, который классно играет головой. Мы увидели несовременный футбол. Лобановский говорил, что будет футбол, когда играют в касание или даже полкасания. А сейчас игрок Динамо пока обработает мяч, пока подумает. Игрок должен знать, что делать с мячом еще до приема. Сейчас таких игроков нет, все на очень низком уровне.

На эти три-четыре касания в штрафной площадке противно смотреть. Нет игроков, которые могут просто пробить по воротам. Это дикость, особенно, когда играешь с такой командой, как Лугано. Издалека не бьют - некому, не тренируют. К сожалению, мы сами опустились на уровень команды-середняка", - приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

Кроме того, специалист высказался по поводу перетасовки игроков по позициям.

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"Не хочется никого обижать, но для чего взяли Караваева? Он был нужен, где он должен играть? Перевели Цыганкова в центр, а он был хорош на своем месте. Команду перетасовали, а игры нет. Наверное, это слабейший состав и слабейшая игра Динамо на европейской арене.

Динамо опустилось в среднюю часть УПЛ. Раньше были Динамо, Шахтер и остальные. А теперь киевляне опустились в эту категорию", - подвел итог экс-тренер.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор этого матча.

Ранее сообщалось, что Артем Беседин признал свою вину в неудаче киевлян в Лиге Европы.