Лудогорец - Ференцварош 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Подопечные Реброва не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы.

Лудогорец - Ференцварош fradi.hu

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы Ференцварош на выезде сыграл с Лудогорцем.

Подопечные Реброва сыграли вничью, но этого не хватило для выхода в плей-офф еврокубкового турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Лудогорец - Ференцварош:

Лудогорец – Ференцварош 1:1

Голы: Лукоки, 24 – Сигневич, 90+5

Лудогорец: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90)

Ференцварош: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84)

Предупреждения: Фримпонг, Терзиев, Ботка.