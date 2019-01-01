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Лудогорец - Ференцварош 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Подопечные Реброва не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы.

Лудогорец - Ференцварош
Лудогорец - Ференцварош
fradi.hu

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы Ференцварош на выезде сыграл с Лудогорцем.

Подопечные Реброва сыграли вничью, но этого не хватило для выхода в плей-офф еврокубкового турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Лудогорец - Ференцварош:

Лудогорец – Ференцварош 1:1
Голы: Лукоки, 24 – Сигневич, 90+5

Лудогорец: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90)

Ференцварош: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84)

Предупреждения: Фримпонг, Терзиев, Ботка. 

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Теги: Ференцварош, Лудогорец, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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