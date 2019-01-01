Лудогорец - Ференцварош 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Подопечные Реброва не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы.
В матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы Ференцварош на выезде сыграл с Лудогорцем.
Подопечные Реброва сыграли вничью, но этого не хватило для выхода в плей-офф еврокубкового турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Лудогорец - Ференцварош:
Лудогорец – Ференцварош 1:1
Голы: Лукоки, 24 – Сигневич, 90+5
Лудогорец: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90)
Ференцварош: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84)
Предупреждения: Фримпонг, Терзиев, Ботка.
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