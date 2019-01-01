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Рома - Вольфсберг 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Рома сыграла вничью с Вольфсбергом, но вышла в плей-офф Лиги Европы.

Рома - Вольфсберг: видео голов
Рома - Вольфсберг: видео голов
Getty Images

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы Рома на своем поле принимала Вольфсберг.

Подопечные Паулу Фонсеки дважды по ходу матча выходили вперед, но удержать свое преимущество так и не смогли. Матч завершился вничью - 2:2, но римляне вышли в плей-офф турнира, финишировав на втором месте в группе.

Видео голов и обзор матча Рома - Вольфсберг:

Рома - Вольфсберг 2:2
Голы: Перотти, 7 (с пенальти), Джеко, 19 - Флоренци, 10 (автогол), Вейсман, 63

Рома: Миранте (Лопес, 62), Спинаццола, Фасио, Флоренци, Манчини, Верету, Мхитарян, Диавара, Ундер (Пеллегрини, 66), Перотти (Дзаньоло, 67), Джеко

Вольфсберг: Кофлер, Рнич, Шмитц, Золльбауэр, Новак, Шпранглер, Верницниг (Шефль, 76), Линдль, Шмид, Ньянгбо (Штайгер, 90), Вейсман (Ходжич, 90)

Предупреждения: Диавара, Рнич, Верницниг.  

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Теги: Рома, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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