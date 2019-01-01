Гент - Александрия 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Украинский клуб не сумел добиться победы в еврокубках.

Гент - Александрия: видео голов и обзор матча https://www.kaagent.be

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы Александрия пожаловала в гости к бельгийскому Генту.

Хозяева поля быстро забили два гола, где ассистентом выступил украинский полузащитник Роман Безус. Дублем отметился Депуатр.

Александрия смогла лишь отыграть один гол, который забил Мирошниченко. Несмотря на огромное преимущество украинского клуба, отыграть второй гол не получилось.

Александрия закончила свои выступления в Лиге Европы, так и не победив, но при этом трижды сыграв вничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Гент - Александрия:

Гент — Александрия 2:1

Голы: Депуатр, 7, 16 — Мирошниченко, 54

Гент: Камински — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус (Домпе, 80), Оджиджа — Депуатр (Квилитая, 90+3), Яремчук (Чакветадзе, 72).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан (Довгий, 46) — Лучкевич, Безбородько (Тейшейра, 86), Третьяков (Задерака, 79).

Предупреждения: Кастро-Монтес, Кумс — Ковалец.