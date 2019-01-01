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Александрия проиграла Генту и завершила выступления в ЛЕ

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Бельгийский коллектив одержал победу благодаря двум ассистам Безуса.
Гент - Александрия 2:1
Гент - Александрия 2:1
kaagent.be

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы Александрия на выезде уступила Генту - 1:2.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Гент — Александрия 
Голы: Депуатр, 7, 16 — Мирошниченко, 54

Гент: Камински — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус (Домпе, 80), Оджиджа — Депуатр (Квилитая, 90+3), Яремчук (Чакветадзе, 72).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан (Довгий, 46) — Лучкевич, Безбородько (Тейшейра, 86), Третьяков (Задерака, 79).

Предупреждения: Кастро-Монтес, Кумс — Ковалец.

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Теги: Гент, Александрия, Лига Европы
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