Александрия проиграла Генту и завершила выступления в ЛЕ

Бельгийский коллектив одержал победу благодаря двум ассистам Безуса.

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы Александрия на выезде уступила Генту - 1:2.

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Гент — Александрия

Голы: Депуатр, 7, 16 — Мирошниченко, 54



Гент: Камински — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус (Домпе, 80), Оджиджа — Депуатр (Квилитая, 90+3), Яремчук (Чакветадзе, 72).



Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан (Довгий, 46) — Лучкевич, Безбородько (Тейшейра, 86), Третьяков (Задерака, 79).



Предупреждения: Кастро-Монтес, Кумс — Ковалец.