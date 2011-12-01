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Цитаишвили: Если бы я был болельщиком, который разбирается в футболе, то не свистел бы

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Болельщики должны поддержать команду.
Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился мнением по поводу ничейного матча с Лугано (1:1).

“Мы еще не успели поговорить с тренером. Обычно мы сразу после матча такое не обсуждаем, потому что можно многое на эмоциях наговорить.

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У команды сейчас спад, это все видят. Нам надо объединиться и приложить усилия, чтобы команда играла в Лиге чемпионов.

А говорить, что мы плохие и освистывать нас, считаю, это неправильно. Если ты болеешь за команду, то надо это делать и в победах, и в поражениях.

Если бы я был болельщиком, который разбирается в футболе, то не свистел бы. У команды сейчас спад, вы же видите. Команду надо поддерживать, а не свистеть в ее адрес.

Если вы действительно любите Динамо, то поддерживайте команду всегда. Неважно какой сезон мы проводим, с командой надо быть всегда“, - приводит слова полузащитника официальный сайт Динамо.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Георгий Цитаишвили, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, футбол
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