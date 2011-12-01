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Бущан: В этом году Динамо пробило дно

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Киевский клуб должен пересмотреть свое отношение к игре.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Киев Георгий Бущан подвел итоги ничейного матча с Лугано (1:1).

“Полная катастрофа. Полное отсутствие удачи для команды. Видимо, сами не заслужили. Я в первый раз в такой ситуации и никому не хотел бы такого пожелать. Но это не оправдание.

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Это вопрос, на который нет ответа. Реализации не хватает, везения, футболистов, наверно, не хватает, хороших. Всего не хватает.

В этом году дно пробилось, надеюсь, что в следующем году все сложится для нас лучше.

План был победить. Мы контролировали игру, но с реализацией не получилось. Наши соперники забивают с полумомента. В футболе так бывает“, - приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Георгий Буща, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, футбол
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