Бущан: В этом году Динамо пробило дно

Киевский клуб должен пересмотреть свое отношение к игре.

Вратарь Динамо Киев Георгий Бущан подвел итоги ничейного матча с Лугано (1:1).

“Полная катастрофа. Полное отсутствие удачи для команды. Видимо, сами не заслужили. Я в первый раз в такой ситуации и никому не хотел бы такого пожелать. Но это не оправдание.

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Это вопрос, на который нет ответа. Реализации не хватает, везения, футболистов, наверно, не хватает, хороших. Всего не хватает.

В этом году дно пробилось, надеюсь, что в следующем году все сложится для нас лучше.

План был победить. Мы контролировали игру, но с реализацией не получилось. Наши соперники забивают с полумомента. В футболе так бывает“, - приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

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