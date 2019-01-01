Стандарт - Арсенал 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы Стандард дома принимал лондонский Арсенал.
Хозяева поля смогли открыть счет вначале второго тайма. Голом отметился Бастьен. В середине второго тайма Амалла удвоил преимущество команды. Стандард устраивала победа, чтоб пробиться в плей-офф.
Однако гости боролись до конца из 4 минуты забили дважды, чем спаслись в матче. Арсенал продолжает борьбу в 1/16 Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча Стандард - Арсенал:
Стандард – Арсенал 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81
Стандард: Бодар – Фай, Ванхеусден, Лайфис, Гавори – Карсела-Гонсалес, Бастьен, Амалла (Лестьенн, 85), Кимирот, М'Поку – Эмон (Авенатти, 46)
Арсенал: Мартинес – Папастатопулос (Мартинелли, 69), Давид Луис, Мавропанос – Мэйтленд-Найлз (Чемберс, 78), Уиллок, Гендузи, Сака – Нельсон, Ляказетт, Смит-Роу (Обамеянг, 85)
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