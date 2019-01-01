Стандарт - Арсенал 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Команды сыграли в результативную ничью.

Стандард - Арсенал: видео голов и обзор матча Getty Images

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы Стандард дома принимал лондонский Арсенал.

Хозяева поля смогли открыть счет вначале второго тайма. Голом отметился Бастьен. В середине второго тайма Амалла удвоил преимущество команды. Стандард устраивала победа, чтоб пробиться в плей-офф.

Однако гости боролись до конца из 4 минуты забили дважды, чем спаслись в матче. Арсенал продолжает борьбу в 1/16 Лиги Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Стандард - Арсенал:

Стандард – Арсенал 2:2

Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81

Стандард: Бодар – Фай, Ванхеусден, Лайфис, Гавори – Карсела-Гонсалес, Бастьен, Амалла (Лестьенн, 85), Кимирот, М'Поку – Эмон (Авенатти, 46)

Арсенал: Мартинес – Папастатопулос (Мартинелли, 69), Давид Луис, Мавропанос – Мэйтленд-Найлз (Чемберс, 78), Уиллок, Гендузи, Сака – Нельсон, Ляказетт, Смит-Роу (Обамеянг, 85)