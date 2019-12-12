Тренер Лугано: Мы упустили победу в самом конце

Киевский клуб не позволил создать много моментов у своих ворот.

Главный тренер Лугано Маурицио Якобаччи подвел итоги ничейного матча с Динамо (1:1).

“Не могу сказать, что я рассержен, но что-то такое чувствую, потому что мы упустили победу в самом конце. Но что поделаешь. Мы играли на чужом поле против сильной команды.

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Сегодня я убедился в том, что Динамо самая сильная команда в нашей группе. По крайней мере была. Но все сложилось немного иначе. Пытались делать все, что было в наших силах.

В первые минуты было тяжело, потому что хозяева на нас давили. Они были нацелены только на победу, но несмотря на все ошибки у нас вышло выстоять, а потом разыграть красивую комбинацию и забить хороший гол.

Но на 94-й минуте упустили победу, пропустив ответный мяч. Хотя игра была такой, что сожалеть о чем-то не имеет смысла“, - приводит слова Якобаччи Динамомания.

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