Михайличенко: Разговора с президентом еще не было

Украинский клуб должен был выходить из группы.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги ничейного матча с Лугано (1:1). Это ничья не позволила киевскому клубу выйти из группы, что случилось впервые за 8 лет.

“Что касается сегодняшней игры, то, к сожалению, она подвела итог нашим выступлениям в европейских кубках. И если так анализировать, то можно сказать, что были и хорошие игры, было и очень много ошибок, к сожалению они не позволили добиваться результатов в некоторых матчах, и в сегодняшнем в том числе.

Потому что сказать, что мы не наиграли на победу, наверное, нельзя. Но то, что мы допускаем ошибки и пропускаем мячи и не можем забить, да, это проблема. Это и есть те проблемы, которые нужно решать.

Разговора с президентом еще не было, но это неприятная ситуация, когда мы обязаны были выходить из этой группы. Но если говорить о последних играх и сравнивать с Зарей, то тут ситуация другая. С Зарей у нас многое не получилось в самой организации игры, это была моя ошибка.

В сегодняшней игре не хватило реализации моментов, реализовать то преимущество, которое было. И, к сожалению, тот чуть ли не единственный момент, который был, мы опять пропустили.

Нам не прощают ошибок, мы прощаем очень много“, - рассказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

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