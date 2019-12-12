Динамо - Лугано 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Киевский клуб покинул ЛЕ.
В 6-м туре Лиги Европы Динамо дома принимало швейцарский клуб Лугано (1:1).
Гости открыли счет под занавес первого тайма, отметился Араторе. Хозяева поля смогли ответить лишь голом Цыганкова на 94-й минуте. Этой ничьи не хватило для выхода из группы.
Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Лугано:
Динамо — Лугано 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 — Араторе, 45
Динамо: Бущан — Кендзера (Цитаишвили, 64), Попов, Кадар, Миколенко — Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш, 78) — Цыганков — Беседин (Соль, 81).
Лугано: Да Коста — Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер — Ловрич (Чрнигой, 85), Кустодио, Гуидотти (Вессеи, 55) — Дальмонте (Марич, 64), Холендер, Араторе.
Предупреждения: Гуидотти, Обексер, Вессеи
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