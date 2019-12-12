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Динамо - Лугано 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 2
Киевский клуб покинул ЛЕ.

Динамо - Лугано: видео голов и обзор матча
Динамо - Лугано: видео голов и обзор матча
ФК Динамо

В 6-м туре Лиги Европы Динамо дома принимало швейцарский клуб Лугано (1:1).

Гости открыли счет под занавес первого тайма, отметился Араторе. Хозяева поля смогли ответить лишь голом Цыганкова на 94-й минуте. Этой ничьи не хватило для выхода из группы.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Лугано: 

Динамо — Лугано 1:1

Голы: Цыганков, 90+4 — Араторе, 45 

Динамо: Бущан — Кендзера (Цитаишвили, 64), Попов, Кадар, Миколенко — Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш, 78) — Цыганков — Беседин (Соль, 81).

Лугано: Да Коста — Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер — Ловрич (Чрнигой, 85), Кустодио, Гуидотти (Вессеи, 55) — Дальмонте (Марич, 64), Холендер, Араторе.

Предупреждения: Гуидотти, Обексер, Вессеи

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Теги: Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, обзор матча, видео голов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.12.2019, 23:18
Оценка:  0
гость
Пацаны тикайте от этих жидовских пи...дарастов и едьте в Европейские клубы, тошно смотреть на физрука Михайличенко. Лузер.
Аlexandr_911    12.12.2019, 23:00
Оценка:  0
Аlexandr_911
ужас...
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