Динамо - Лугано 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Киевский клуб покинул ЛЕ.

Динамо - Лугано: видео голов и обзор матча ФК Динамо

В 6-м туре Лиги Европы Динамо дома принимало швейцарский клуб Лугано (1:1).

Гости открыли счет под занавес первого тайма, отметился Араторе. Хозяева поля смогли ответить лишь голом Цыганкова на 94-й минуте. Этой ничьи не хватило для выхода из группы.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Лугано:

Динамо — Лугано 1:1

Голы: Цыганков, 90+4 — Араторе, 45

Динамо: Бущан — Кендзера (Цитаишвили, 64), Попов, Кадар, Миколенко — Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш, 78) — Цыганков — Беседин (Соль, 81).

Лугано: Да Коста — Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер — Ловрич (Чрнигой, 85), Кустодио, Гуидотти (Вессеи, 55) — Дальмонте (Марич, 64), Холендер, Араторе.

Предупреждения: Гуидотти, Обексер, Вессеи