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Динамо сенсационно вылетело из Лиги Европы

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Киевское Динамо завершило свое выступление в еврокубках после группового этапа.
Динамо сенсационно вылетело из Лиги Европы

Киевское Динамо не сумело пробиться в плей-офф Лиги Европы, проиграв в заключительном туре группового этапа дома швейцарскому Лугано.

Чтобы выйти в плей-офф, киевлянам нужно было победить, а лучше с разницей минимум в два мяча, чтобы не зависеть от результата параллельного матча.

Киевляне с первых минут начали выполнять задание, надеясь забить быстрый гол. За первые пять минут хозяева подали пять угловых, высоко встречали соперника, много держали мяч и комбинировали, вот только последнего паса или удара не хватало.

Фактически, первый 100%-й момент киевляне создали на 31-й минуте, когда Миколенко прострелил с фланга вдоль вратарской линии, но Беседин умудрился пробить выше ворот.

Спустя десять минут Буяльский забил гол, но его не засчитали из офсайда. К тому моменту Динамо пробило больше десяти раз по воротам соперника, но все удары либо шли мимо, либо были заблокированы.

А вот Лугано перед перерывом первым же ударом в площадь ворот забило. Дальмонте свободно вошел в штрафную Динамо, прицелился и навесил прямо в голову Марко Араторе ,который пробил мимо Бущана.

После перерыва Динамо вновь пошло вперед всеми силами, но вновь все проходило без ударов в площадь.

На 60-й минуте Миколенко обыграл соперника, навесил в штрафную, мяч упал на линии ворот, но его выбил защитник.

Вратарь Лугано впервые вступил в игру лишь на 70-й минуте после удара Цыганкова со штрафного. К тому моменту на счету Динамо было 20 ударов по воротам.

Мог забивать Цыганков, но попал в своего игрока, Буяльский попал в штангу, а перед этим Беседин едва грудью с метра не переправил мяч в ворота, но не успел.

Лишь на четвертой компенсированной минуте Цыганков шикарным ударом из-за пределов штрафной забил гол и сравнял счет, но это не позволило Динамо пройти дальше.

Динамо — Лугано 1:1
Голы: Цыганков, 90+4 — Араторе, 45 

Динамо: Бущан — Кендзера (Цитаишвили, 64), Попов, Кадар, Миколенко — Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена (Гармаш, 78) — Цыганков — Беседин (Соль, 81).

Лугано: Да Коста — Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер — Ловрич (Чрнигой, 85), Кустодио, Гуидотти (Вессеи, 55) — Дальмонте (Марич, 64), Холендер, Араторе.

Предупреждения: Гуидотти, Обексер, Вессеи.

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Теги: Динамо Киев
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  12.12.2019, 22:46
Оценка:  0
гость
Club pidarastov, led by the priest Surkis.
стахановец19    12.12.2019, 22:42
Оценка:  0
стахановец19
Добавка к Туну, Янг Бойзу, Белензоне, Сьону и другим лидерам швейцарского футбола!
evgeniy351    12.12.2019, 22:34
Оценка:  +2
evgeniy351
Заголовок сменить надо. Динамо заняло почетное третье место в группе смерти
гость  (аноним)  12.12.2019, 22:27
Оценка:  0
гость
Мусароза сакс. И эта прикалэ. Сдсв мразота
МаксимУм    12.12.2019, 22:18
Оценка:  +2
МаксимУм
Ну вот, второй день подряд угадал))) Дно не пробито!!! Даёшь почётное 4 место в чемпионате!
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