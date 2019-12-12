Яремчук, Безус, Пластун - в стартовом составе Гента на матч с Александрией

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Бельгийский Гент и украинская Александрия бъявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, который начнется сегодня, 12 декабря, в Бельгии.

Гент: Каминьски — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Акбиб, Чакветадзе, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Верстрате.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дрышлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака.

Наш состав на матч с @KAAGent: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев - Запорожан - Третьяков, Гречишкин, Ковалец, Лучкевич - Безбородько

Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дришлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака#ГентАлександрия pic.twitter.com/EHzBoDgWm0 — ФК ”Александрия” (@FCO1948) December 12, 2019

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.