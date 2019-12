Яремчук, Безус, Пластун - в стартовом составе Гента на матч с Александрией

Бельгийский Гент и украинская Александрия бъявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, который начнется сегодня, 12 декабря, в Бельгии.

Гент: Каминьски — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Акбиб, Чакветадзе, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Верстрате.

Ready for our final game in group I of the @EuropaLeague! #gntole #UEL pic.twitter.com/mS75zeXKcE