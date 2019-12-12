Яремчук, Безус, Пластун - в стартовом составе Гента на матч с Александрией
Бельгийский Гент и украинская Александрия бъявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, который начнется сегодня, 12 декабря, в Бельгии.
Гент: Каминьски — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.
Запасные: Коосеманс, Акбиб, Чакветадзе, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Верстрате.
Ready for our final game in group I of the @EuropaLeague! #gntole #UEL pic.twitter.com/mS75zeXKcE— KAA Gent (@KAAGent) December 12, 2019
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.
Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дрышлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака.
Наш состав на матч с @KAAGent: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев - Запорожан - Третьяков, Гречишкин, Ковалец, Лучкевич - Безбородько— ФК ”Александрия” (@FCO1948) December 12, 2019
Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дришлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака#ГентАлександрия pic.twitter.com/EHzBoDgWm0
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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