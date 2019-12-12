Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Яремчук, Безус, Пластун - в стартовом составе Гента на матч с Александрией

Комментариев: 0
Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Бельгийский Гент и украинская Александрия бъявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, который начнется сегодня, 12 декабря, в Бельгии.

Гент: Каминьски — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Акбиб, Чакветадзе, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Верстрате.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дрышлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Александрия, Гент, Лига Европы, футбол, состав, стартовый состав
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь