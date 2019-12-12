Милевский: Футболисты Динамо должны откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях

Игроки должны отдать все силы для победы.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский поделился мнением по поводу игры киевского Динамо.

“Футболистам Динамо надо создать коллектив, который будет не только на поле, но и в раздевалке. Нам в Бресте тоже было непросто, но мы смогли сделать это.

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Пускай парни не обижаются, но хочется, чтобы была команда. Чтоб кто-то кого-то убил, заступился за партнера.

Надо собраться, откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях и сыграть две ближайшие игры, так чтоб не было стыдно. Нужно умереть на поле.

Хочется увидеть, что пацаны выходят с желанием выиграть и принести удовольствие болельщикам“, - рассказал Милевский для Футбол 1/2.

Отметим, что на нашем сайте идет онлайн трансляция поединка.