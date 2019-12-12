Милевский: Футболисты Динамо должны откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях
Нападающий Динамо Брест Артем Милевский поделился мнением по поводу игры киевского Динамо.
“Футболистам Динамо надо создать коллектив, который будет не только на поле, но и в раздевалке. Нам в Бресте тоже было непросто, но мы смогли сделать это.
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Пускай парни не обижаются, но хочется, чтобы была команда. Чтоб кто-то кого-то убил, заступился за партнера.
Надо собраться, откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях и сыграть две ближайшие игры, так чтоб не было стыдно. Нужно умереть на поле.
Хочется увидеть, что пацаны выходят с желанием выиграть и принести удовольствие болельщикам“, - рассказал Милевский для Футбол 1/2.
Отметим, что на нашем сайте идет онлайн трансляция поединка.
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