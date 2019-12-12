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Милевский: Футболисты Динамо должны откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях

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Игроки должны отдать все силы для победы.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский поделился мнением по поводу игры киевского Динамо.

“Футболистам Динамо надо создать коллектив, который будет не только на поле, но и в раздевалке. Нам в Бресте тоже было непросто, но мы смогли сделать это.

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Пускай парни не обижаются, но хочется, чтобы была команда. Чтоб кто-то кого-то убил, заступился за партнера.

Надо собраться, откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях и сыграть две ближайшие игры, так чтоб не было стыдно. Нужно умереть на поле.

Хочется увидеть, что пацаны выходят с желанием выиграть и принести удовольствие болельщикам“, - рассказал Милевский для Футбол 1/2.

Отметим, что на нашем сайте идет онлайн трансляция поединка.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.12.2019, 22:28
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гость
The main thing is to drink more, have a good time with whores before the match, and drink a liter of beer during the break for the second half.
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