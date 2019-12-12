Защитник Лугано: Динамо - самая сильная команда в группе

Швейцарцы будут играть на победу.

Защитник Лугано Мият Марич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Динамо в рамках 6-го тура Лиги Европы.

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“Мы бы хотели выиграть этот матч, ведь мы представляем нашу страну на международной арене. Лига Европы - это совсем другой турнир.

Мы бы хотели вернуться домой с тремя очками, но понимаем, что это очень тяжело будет сделать.

Понимаем, что Динамо - самая сильная и самая опасная команда в нашей группе“, - рассказал Марич для Футбол NEWS.

Матч Динамо - Лугано состоится сегодня, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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