Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Лугано: Динамо - самая сильная команда в группе

Комментариев: 1
Швейцарцы будут играть на победу.
Мият Марич
Мият Марич
ФК Лугано

Защитник Лугано Мият Марич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Динамо в рамках 6-го тура Лиги Европы.

Читай также: Тренер Лугано: Динамо будет прилагать все усилия, чтобы победить

“Мы бы хотели выиграть этот матч, ведь мы представляем нашу страну на международной арене. Лига Европы - это совсем другой турнир.

Мы бы хотели вернуться домой с тремя очками, но понимаем, что это очень тяжело будет сделать.

Понимаем, что Динамо - самая сильная и самая опасная команда в нашей группе“, - рассказал Марич для Футбол NEWS.

Матч Динамо - Лугано состоится сегодня, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: Мият Марич, Лугано, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
caze22    12.12.2019, 19:29
Оценка:  0
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь