Сабо: Перед матчем с Лугано очень боязно за Динамо

Экс-наставник киевского клуба поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках Лиги Европы.

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал предстоящий матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между киевлянами и Лугано.

“Перед этой игрой очень боязно за Динамо. Сейчас команда очень слабая. Средней линии нет. Матч с Зарей, в котором “бело-синие“ уступили по всем статьям, только подтверждает мои опасения.

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Что происходит с центральными полузащитниками, непонятно. Радует разве что Сидорчук, но капитан не сыграет в матче с Лугано из-за удаления в поединке против Мальме. И это может стать проблемой. Кто свяжет оборону с атакой, мне сказать трудно. Гармаш, Буяльский, Шапаренко… они заметно снизили свой потенциал.

Все мы будем переживать за Динамо. И я не могу не отдать им победу хотя бы потому, что соперник у них - команда, по европейским меркам, ниже среднего уровня“, - приводит слова Сабо Команда №1.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с анонсом предстоящего поединка.