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Решающая битва Динамо в Лиге Европы: Новый влог на канале Бей-Беги

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На YouTube-канале Бей-Беги появилось новое видео о заключительном матче Динамо в групповом этапе Лиги Европы.

Новости Динамо перед матчем с Лугано: новый влог Бей-Беги
Новости Динамо перед матчем с Лугано: новый влог Бей-Беги

Сегодня, 12 декабря, киевское Динамо проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского Лугано.

Накануне важного поединка на YouTube-канале Бей-Беги появилось новое видео с предматчевой пресс-конференции и тренировочной сессии Динамо.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Лига Европы, видео, влог, бей-беги, футбол
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