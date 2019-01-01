Динамо придут поддержать 20 тысяч болельщиков
Сегодня определится, будет ли в Киеве еврокубковая весна.
Сегодня, 12 декабря, состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы, в котором киевское Динамо примет Лугано.
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Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", на этом поединке ожидается порядка 20 тысяч болельщиков. Стоит сказать, что вместимость стадиона - 70 050 мест.
Отмечается, что в гостевом секторе будет около 30-35 фанатов.
Напомним, матч Динамо - Лугано начнется в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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