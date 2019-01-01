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Шахтер будет несеяным при жеребьевке плей-офф Лиги Европы

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"Горняки" покинули Лигу чемпионов после группового раунда.
Шахтер
Шахтер
Getty Images

Шахтер крупно уступил Аталанте (0:3) в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, донецкая команда продолжит выступления в Лиге Европы, где сыграет в 1/16 финала.

Отметим, что “горняки“ окажутся среди несеяных команд и будут во второй четверке вылетевших из Лиги чемпионов. Это связано с тем, что Шахтер заработал всего 6 пунктов, тогда как у Аякса - 10, Интера, Зальцбурга и и Бенфики - по 7.

Также сеяными будут Севилья, Селтик и Эспаньол.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, жеребьевка
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