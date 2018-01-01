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Полузащитник Лугано: Сделаем все, чтобы достойно себя показать в матче с Динамо

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Марко Араторе признался, что несмотря на отсутствие турнирных задач, команда настроена серьезно.
Марко Араторе
Марко Араторе
ФК Динамо Киев

Полузащитник Лугано Марко Араторе поделился своими ожиданиями от матча с Динамо в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.

“Мы попробуем сделать все, чтобы достойно себя показать. Ведь не каждый день играем на таких стадионах, как НСК Олимпийский. Попробуем сделать все, что в наших силах, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Конечно, у нас есть определенное волнение. Даже сейчас на пресс-конференции собралось гораздо больше людей, чем было перед матчем в Лугано. Конечно, это на нас влияет.

Повлияет ли на настроение команды то, что мы уже не ведем борьбу за выход из группы? Нет, мы - профессионалы и должны играть в футбол. Когда мы на поле, должны отвлекаться от каких-либо других мыслей. Поэтому настраиваемся серьезно“, - заявил футболист на пресс-конференции.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Лугано, Лига Европы
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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