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Тренер Лугано: Динамо будет прилагать все усилия, чтобы победить

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Маурицио Якобаччи считает, что матч против киевлян будет нелегким.
Маурицио Якобаччи
Маурицио Якобаччи
ФК Динамо Киев

Главный тренер Лугано Маурицио Якобаччи поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Динамо в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Наше участие в Лиге Европы подходит к завершению. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. Динамо будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить Динамо все, что имеем.

Мы стараемся готовиться одинаково ко всем матчам, и подходим со всей ответственностью. Это для нас серьезное дело. Считаем, что заслуживали лучшего результата в матчах с Копенгагеном и Мальме, но не достигли в них успеха.

Завтрашний матч будет нелегким, Динамо - сильный соперник, которому, к тому же, нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы пройти дальше. Подчеркиваю, что мы одинаково настраиваемся и подходим ко всем матчам.

Особых изменений мы не планируем. Это для нас очень серьезный матч и турнир. Возможно, будут некоторые изменения по сравнению с субботним матчем с Ксамаксом“, - заявил Якобаччи на пресс-конференции.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Лугано, Лига Европы
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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