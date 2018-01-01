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Миколенко: Лугано опасен быстрыми контратаками

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Защитник "бело-синих" признался, что у футболистов накопилась усталость.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

Успела ли команда оправиться после поражения в игре с Зарей? Да у нас весь сезон такой непростой. Нужно очень быстро переключаться на следующий матч и забывать предыдущий.  

Усталость, наверное, накопилась. И моральная, и физическая. Но мы ведь профессионалы и понимаем, что нужно играть до последнего матча, до последней секунды.

Помню ли я первый матч с Лугано? В этом сезоне мы провели уже много матчей, поэтому я всегда стараюсь забыть прошлую игру и готовиться к следующей. Так что мало что запомнилось. Помню, что они могли забить нам гол на последней минуте. Да и у нас было несколько хороших моментов.

Уверен, что если мы настроимся на домашний матч должным образом, то все будет хорошо. С любым соперником может быть сложно, если дать слабину. А если мы настроимся и покажем на поле, кто здесь хозяин, то уверен, что добьемся нужного результата.  

Готов ли я к матчу? Да, все хорошо. Уже два дня тренировался в общей группе, и не было никаких проблем или дискомфорта.  

Чем опасен соперник, у которого нет нет мотивации? Почему нет мотивации? Выиграть и получить премиальные за победу в Лиге Европы - тоже мотивация. А опасен наш соперник, прежде всего, быстрыми контратаками“, - цитирует футболиста клубный сайт Динамо.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Лугано, Лига Европы, Виталий Миколенко
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