Миколенко: Лугано опасен быстрыми контратаками

Защитник "бело-синих" признался, что у футболистов накопилась усталость.

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

Успела ли команда оправиться после поражения в игре с Зарей? Да у нас весь сезон такой непростой. Нужно очень быстро переключаться на следующий матч и забывать предыдущий.

Усталость, наверное, накопилась. И моральная, и физическая. Но мы ведь профессионалы и понимаем, что нужно играть до последнего матча, до последней секунды.

Помню ли я первый матч с Лугано? В этом сезоне мы провели уже много матчей, поэтому я всегда стараюсь забыть прошлую игру и готовиться к следующей. Так что мало что запомнилось. Помню, что они могли забить нам гол на последней минуте. Да и у нас было несколько хороших моментов.

Уверен, что если мы настроимся на домашний матч должным образом, то все будет хорошо. С любым соперником может быть сложно, если дать слабину. А если мы настроимся и покажем на поле, кто здесь хозяин, то уверен, что добьемся нужного результата.

Готов ли я к матчу? Да, все хорошо. Уже два дня тренировался в общей группе, и не было никаких проблем или дискомфорта.

Чем опасен соперник, у которого нет нет мотивации? Почему нет мотивации? Выиграть и получить премиальные за победу в Лиге Европы - тоже мотивация. А опасен наш соперник, прежде всего, быстрыми контратаками“, - цитирует футболиста клубный сайт Динамо.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.