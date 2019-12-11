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Цыганков: Нам необходимо выигрывать матч против Лугано

Комментариев: 5
Футболист понимает, почему болельщики не ходят на стадион поддерживать команду.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

“Нам нужно начинать матчи с более высокой концентрацией внимания, потому что в противном случае создаются моменты для того, чтобы пропустить гол. Начинать игру со счета 0:1, конечно, неприятно. Надеемся, что завтра команда выйдет на поле еще более сфокусированной на том, чтобы не пропустить и забить как можно больше голов.

Результаты команды сейчас не самые лучшие, и понятно, почему болельщики не ходят на стадион. Я знаю, что команда всегда выкладывается на поле на 100%. Но, конечно, для болельщика главное - результат. Надеюсь, завтра мы его добудем.

Мы не просим, чтобы нас носили на руках. Мы хотим выходить и играть на победу, добиваться результата. Считаю, что для болельщиков, для клуба в целом это очень важно.

Конечно, Динамо должно выходить из таких групп с первого места. Но ситуация так сложилась, что завтра нам необходимо выигрывать, чтобы выходить хотя бы со второго. Надеюсь, болельщики придут завтра, поддержат нас, и мы добудем победу“, - приводит слова Цыганкова клубный сайт Динамо.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Лига Еропы, Лугано, Виктор Цыганков
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 19:08
Оценка:  0
гость
I like that the Katsap redneck is not friendly with English. They do not graze their smelly tongues here.
гость  (аноним)  11.12.2019, 19:06
Оценка:  0
гость
Uncle_Lёnya - While the young one is better at training in top clubs, here he will clog up and grow there.
гость  (аноним)  11.12.2019, 18:32
Оценка:  0
гость
Vitya, while young, get away from this thirst. You see what kind of cattle it is. How can you break up a team? Let them chase along the field with tickets and sell tickets.
Дядя_Леня    11.12.2019, 18:48
Оценка:  0
Дядя_Леня
And where Vitya can go? He is not that good to qualify for the top team in the top league
гость  (аноним)  11.12.2019, 18:31
Оценка:  0
гость
Vitya, while young, get away from this thirst. You see what kind of cattle it is. How can you break up a team? Let the Naaru drive along the field and sell tickets.
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