Цыганков: Нам необходимо выигрывать матч против Лугано

Футболист понимает, почему болельщики не ходят на стадион поддерживать команду.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

“Нам нужно начинать матчи с более высокой концентрацией внимания, потому что в противном случае создаются моменты для того, чтобы пропустить гол. Начинать игру со счета 0:1, конечно, неприятно. Надеемся, что завтра команда выйдет на поле еще более сфокусированной на том, чтобы не пропустить и забить как можно больше голов.

Результаты команды сейчас не самые лучшие, и понятно, почему болельщики не ходят на стадион. Я знаю, что команда всегда выкладывается на поле на 100%. Но, конечно, для болельщика главное - результат. Надеюсь, завтра мы его добудем.

Мы не просим, чтобы нас носили на руках. Мы хотим выходить и играть на победу, добиваться результата. Считаю, что для болельщиков, для клуба в целом это очень важно.

Конечно, Динамо должно выходить из таких групп с первого места. Но ситуация так сложилась, что завтра нам необходимо выигрывать, чтобы выходить хотя бы со второго. Надеюсь, болельщики придут завтра, поддержат нас, и мы добудем победу“, - приводит слова Цыганкова клубный сайт Динамо.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.