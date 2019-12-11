Михайличенко: Все игроки хорошо понимают важность матча с Лугано

Украинский специалист отметил, что судьба поединка находится в руках его подопечных.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

“На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что все в наших руках. Это очень важно.

Что касается кадров, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Но мы узнали об этом не вчера, а сразу же после игры с Мальме. Будем исходить из того, как мы видим нашу игру без этих исполнителей.

Виталий Миколенко готовится к этой игре, тренируется. Будем надеяться, что все будет хорошо. И Володя Шепелев тоже оправился от простуды, будем надеяться, что он также готов на 100%. Но об этом можно будет судить только завтра утром, потому что у нас впереди еще одна тренировка.

Почему Динамо проваливает стартовые минуты в последних играх? Может быть, потеря концентрации, не всегда футболисты входят в игру должным образом в психологическом плане.

Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибки на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру“, - цитирует специалиста клубный сайт Динамо.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.