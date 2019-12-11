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Михайличенко: Все игроки хорошо понимают важность матча с Лугано

Комментариев: 1
Украинский специалист отметил, что судьба поединка находится в руках его подопечных.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

“На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что все в наших руках. Это очень важно.

Что касается кадров, из-за перебора карточек мы не можем рассчитывать на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Но мы узнали об этом не вчера, а сразу же после игры с Мальме. Будем исходить из того, как мы видим нашу игру без этих исполнителей.

Виталий Миколенко готовится к этой игре, тренируется. Будем надеяться, что все будет хорошо. И Володя Шепелев тоже оправился от простуды, будем надеяться, что он также готов на 100%. Но об этом можно будет судить только завтра утром, потому что у нас впереди еще одна тренировка.

Почему Динамо проваливает стартовые минуты в последних играх? Может быть, потеря концентрации, не всегда футболисты входят в игру должным образом в психологическом плане.

Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибки на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру“, - цитирует специалиста клубный сайт Динамо.

Матч Динамо - Лугано состоится завтра, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Лугано, Алексей Михайличенко, Лига Европы
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    11.12.2019, 17:47
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zadneprohodchik
песда вам даже смотреть небуду
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