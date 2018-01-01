Гент - Александрия: анонс и прогноз матча Лиги Европы

Александрия сыграет с Гентом в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте все самое важное о предстоящем противостоянии на Спорт bigmir)net.

В четверг, 12 декабря, состоятся матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия на выезде сыграет против бельгийского Гента.

Гент - Александрия

Лига Европы, 6-й тур, Группа I

Гент, стадион Геламко Арена

12 декабря 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Раду Петреску (Румыния)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Гент - Александрия: анонс матча ФК Александрия

Александрия в текущем розыгрыше Лиги Европы трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. В итоге у подопечных Шарана только 3 очка в активе и четвертое место в квартете I. Кроме того, украинский клуб уже лишился всех шансов на еврокубковую весну.

Что касается Гента, то бельгийцы уже точно сыграют в плей-офф турнира, однако именно по итогам шестого тура определится, с какого места Гент выйдет из группы.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия сыграла вничью с Гентом во Львове (1:1).

Гент

Гент - Александрия: анонс матча uefa.com

В промежутке между турами Лиги Европы Гент провел два поединка в Бельгии - в рамках Кубка страны команда проиграла Шарлеруа (1:0), а в чемпионате обыграл Зюлте-Варегем. В целом настроение в команде хорошее и сейчас для команды имеет значение только то, с какого места выйти с группы.

Вызывает интерес стартовый состав Гента. В расположении бельгийской команды есть сразу три украинца: Яремчук, Пластун и Безус. Ожидаем, что нападающий сборной Украины получит отдых, а вот остальных соотечественников ждем на поле. Пластун, вероятнее всего, появится на поле в стартовом составе - именно он посетил вместе с тренером предматчевую пресс-конференцию.

Что касается кадровых потерь, то из-за дисквалификации матч пропустит защитник Майкл Нгадеу-Нгаджуи. Также Торуп не может рассчитывать на опытного Тимоти Дерейка.

Александрия

Гент - Александрия: анонс матча ФК Александрия

В промежутке между матчами еврокубкового турнира Александрия провела два поединка в национальном первенстве - 1 декабря подопечные Шарана проиграли черниговской Десне (2:0), а 7 декабря крупно обыграли Ворсклу (3:0).

В целом, в Украине выступление дебютанта групповой стадии турнира расценивают как успешное. И команда Владимира Шарана обещает сделать все, чтобы вернуться в этот турнир в следующем сезоне и выступить еще лучше.

Александрия испытывает некоторые кадровые проблемы. Так, в матче против Ворсклы травмировался Банада и его участие в матче под вопросом. Точно не сыграет Глеб Бухал - он перенес операцию на голеностопе.

Ориентировочные составы

Гент - Александрия: ориентировочные составы ФК Александрия

Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Асаре, Мохаммади - Кумс, Дэвид, Овусу, Одиджа - Депуатр, Яремчук.

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Шендрик, Мирошниченко - Гречишкин, Запорожан, Ковалец - Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Арбитр

Поединок обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, а его ассистентами выступят Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу. Четвертым арбитром будет Марцел Бирсан.

В прошлом Петреску уже работал на матчах украинских команд - в 2015 году он обслуживал матч между Зарей и Шарлеруа (2:0), а в 2019 - поединок между Зарей и Эспаньолом (2:2).

Всего в своей карьере Раду Петреску обслужил 53 матча под эгидой УЕФА, среди которых 12 - в рамках Лиги Европы.

Прогноз

Букмекеры безоговорочно считают фаворитами противостояния бельгийский клуб. По мнению нашей редакции, подопечным Шарана придется очень непросто в данном поединке, но есть шанс, как минимум, сыграть вничью. Прогноз нашей редакции - 1:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Гент - Александрия, которая начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.