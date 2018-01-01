Динамо - Лугано: анонс и прогноз матча Лиги Европы
В четверг, 12 декабря, состоятся матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на своем поле сыграет против швейцарского Лугано.
Динамо - Лугано
Лига Европы, 6-й тур, Группа В
Киев, НСК Олимпийский
12 декабря 2019 года
Стартовый свисток - 19:55
Арбитр - Алияр Агаев (Азербайджан)
Прямая трансляция: телеканал Футбол 1
В рамках шестого тура группового этапа еврокубкового турнира подопечным Михайличенко предстоит встретится Лугано. Для Динамо крайне важно одержать победу в этом противостоянии, чтобы как минимум удержать вторую строчку в турнирной таблице.
Перед последним туром киевляне находятся на третьем месте в турнирной таблице группы В и победа с любым счетом выведет нашу команду в плей-офф, тогда как поражение или ничья будет означать завершение выступления в еврокубках.
Во втором туре текущего розыгрыша Лиги Европы Динамо и Лугано сыграли в нулевую ничью. В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “бело-синих“.
Динамо
В промежутке между пятым и шестым турами Динамо провели два матча в национальном чемпионате - 1 декабря киевляне без проблем разобрались с Олимпиком, в вот 8 декабря неожиданно проиграли Заре, опустившись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
Таким образом, к предстоящему поединку “бело-синие“ подходят не в самом хорошем настроении, да еще и есть проблемы с кадрами. Так, из-за дисквалификации матч пропустят капитан Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич и Артем Шабанов.
Под вопросом участие травмированного Виталия Миколенко и заболевшего Владимира Шепелева. Но Михайличенко заверил, что они уже тренируются с командой, и, возможно, мы их увидим на поле, но не факт, что с первых минут.
Лугано
А вот ситуация для Лугано гораздо хуже. Да, конечно, в швейцарской Суперлиге Лугано одержал минимальную победу над Серветтом (1:0) и сыграл вничью с Ксамаксом (1:1), но мотивации на Лигу Европы у швейцарского коллектива нет.
Дело в том, что за пять туров Лугано не одержал ни одной победы - две ничьи и три поражения, и еще до шестого тура команда лишилась любого шанса на еврокубковую весну.
Среди потерь - нападающий Карлиньос Жуниор, который отбывает дисквалификацию. Кроме того, из-за травм не смогут сыграть полузащитники Джонатан Саббатини и Франсиско Родригес, а также нападающий Александер Герндт. Не полетел в Киев и хавбек Мирослав Човило, который не готов играть из-за мышечной усталости.
Ориентировочные составы
Динамо: Бущан - Караваев, Кадар, Попов, Кендзера - Буяльский, Цитаишвили, Шапаренко - Цыганков, Беседин, Де Пена
Лугано: Бауманн - Лаванши, Кечкеш, Дапрела, Обексер - Араторе, Кустодио, Ловрич, Гвидотти - Дальмонте, Боттани
Арбитр
Этот поединок обслужит бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым. Его ассистенты будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвертым арбитром назначен Орхан Маммадов.
Отметим, что 32-летний Агаев в своей карьере один раз работал на матче украинской команды - в 2015 году он обслуживал поединок ЛЕ между Ворсклой и Жилиной (3:1).
Слова тренеров
Алексей Михайличенко (Динамо)
"На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что все в наших руках. Это очень важно. Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибки на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру".
Маурицио Якобаччи (Лугано)
"Наше участие в Лиге Европы подходит к завершению. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. Динамо будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить Динамо все, что имеем.
Матч будет нелегким, Динамо - сильный соперник, которому, к тому же, нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы пройти дальше. Подчеркиваю, что мы одинаково настраиваемся и подходим ко всем матчам".
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “бело-синих“. Впрочем, несмотря на неудачу в чемпионате, киевляне умеют абсолютно иначе настраиваться на еврокубковые матчи, да и команда понимает важность этого противостояния. Преимуществом также будет игра на своем поле при своих болельщиках. Наш прогноз - 2:0 в пользу киевлян.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.
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