Динамо - Лугано: анонс и прогноз матча Лиги Европы

Динамо сыграет с Лугано в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте все самое важное о предстоящем противостоянии на Спорт bigmir)net.

В четверг, 12 декабря, состоятся матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на своем поле сыграет против швейцарского Лугано.

Динамо - Лугано

Лига Европы, 6-й тур, Группа В

Киев, НСК Олимпийский

12 декабря 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Алияр Агаев (Азербайджан)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Динамо - Лугано: анонс матча ФК Динамо Киев

В рамках шестого тура группового этапа еврокубкового турнира подопечным Михайличенко предстоит встретится Лугано. Для Динамо крайне важно одержать победу в этом противостоянии, чтобы как минимум удержать вторую строчку в турнирной таблице.

Перед последним туром киевляне находятся на третьем месте в турнирной таблице группы В и победа с любым счетом выведет нашу команду в плей-офф, тогда как поражение или ничья будет означать завершение выступления в еврокубках.

Во втором туре текущего розыгрыша Лиги Европы Динамо и Лугано сыграли в нулевую ничью. В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “бело-синих“.

Динамо

Динамо - Лугано: анонс матча ФК Динамо Киев

В промежутке между пятым и шестым турами Динамо провели два матча в национальном чемпионате - 1 декабря киевляне без проблем разобрались с Олимпиком, в вот 8 декабря неожиданно проиграли Заре, опустившись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Таким образом, к предстоящему поединку “бело-синие“ подходят не в самом хорошем настроении, да еще и есть проблемы с кадрами. Так, из-за дисквалификации матч пропустят капитан Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич и Артем Шабанов.

Под вопросом участие травмированного Виталия Миколенко и заболевшего Владимира Шепелева. Но Михайличенко заверил, что они уже тренируются с командой, и, возможно, мы их увидим на поле, но не факт, что с первых минут.

Лугано

Динамо - Лугано: анонс матча ФК Динамо Киев

А вот ситуация для Лугано гораздо хуже. Да, конечно, в швейцарской Суперлиге Лугано одержал минимальную победу над Серветтом (1:0) и сыграл вничью с Ксамаксом (1:1), но мотивации на Лигу Европы у швейцарского коллектива нет.

Дело в том, что за пять туров Лугано не одержал ни одной победы - две ничьи и три поражения, и еще до шестого тура команда лишилась любого шанса на еврокубковую весну.

Среди потерь - нападающий Карлиньос Жуниор, который отбывает дисквалификацию. Кроме того, из-за травм не смогут сыграть полузащитники Джонатан Саббатини и Франсиско Родригес, а также нападающий Александер Герндт. Не полетел в Киев и хавбек Мирослав Човило, который не готов играть из-за мышечной усталости.

Ориентировочные составы

Динамо - Лугано: ориентировочные составы ФК Динамо Киев

Динамо: Бущан - Караваев, Кадар, Попов, Кендзера - Буяльский, Цитаишвили, Шапаренко - Цыганков, Беседин, Де Пена

Лугано: Бауманн - Лаванши, Кечкеш, Дапрела, Обексер - Араторе, Кустодио, Ловрич, Гвидотти - Дальмонте, Боттани

Арбитр

Этот поединок обслужит бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым. Его ассистенты будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвертым арбитром назначен Орхан Маммадов.

Отметим, что 32-летний Агаев в своей карьере один раз работал на матче украинской команды - в 2015 году он обслуживал поединок ЛЕ между Ворсклой и Жилиной (3:1).

Слова тренеров

Алексей Михайличенко (Динамо)

Алексей Михайличенко ФК Динамо Киев

"На такую игру, наверное, и настраивать ребят нет смысла, потому что все хорошо понимают ее важность. И все понимают, что все в наших руках. Это очень важно. Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибки на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру".

Маурицио Якобаччи (Лугано)

Маурицио Якобаччи ФК Динамо Киев

"Наше участие в Лиге Европы подходит к завершению. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. Динамо будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить Динамо все, что имеем.

Матч будет нелегким, Динамо - сильный соперник, которому, к тому же, нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы пройти дальше. Подчеркиваю, что мы одинаково настраиваемся и подходим ко всем матчам".

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “бело-синих“. Впрочем, несмотря на неудачу в чемпионате, киевляне умеют абсолютно иначе настраиваться на еврокубковые матчи, да и команда понимает важность этого противостояния. Преимуществом также будет игра на своем поле при своих болельщиках. Наш прогноз - 2:0 в пользу киевлян.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.