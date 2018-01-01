Румынская бригада арбитров обслужит матч Гент - Александрия

Украинская команда сыграет последний матч группового этапа Лиги Европы.

Румынские судьи будут работать на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между Гентом и Александрией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читай также: Гент - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Главным рефери станет Раду Петреску, его ассистентами - Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу. Четвертым арбитром будет Марцел Бирсан.

Матч Александрия - Гент состоится в четверг, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.