Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Румынская бригада арбитров обслужит матч Гент - Александрия

Комментариев: 0
Украинская команда сыграет последний матч группового этапа Лиги Европы.
Раду Петреску
Раду Петреску
Getty Images

Румынские судьи будут работать на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между Гентом и Александрией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читай также: Гент - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Главным рефери станет Раду Петреску, его ассистентами - Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу. Четвертым арбитром будет Марцел Бирсан.

Матч Александрия - Гент состоится в четверг, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Александрия, Гент, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь