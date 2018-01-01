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Стало известно, кто обслужит матч Динамо - Лугано

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На поединок Лиги Европы назначена бригада арбитров из Азербайджана.
Алияр Агаев - главный судья матча Динамо - Лугано
Алияр Агаев - главный судья матча Динамо - Лугано
Getty Images

В четверг, 12 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между киевским Динамо и Лугано.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, этот поединок обслужит бигада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым. Его ассистенты будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвертым арбитром назначен Орхан Маммадов.

Отметим, что 32-летний Агаев в своей карьере один раз работал на матче украинской команды - в 2015 году он обслуживал поединок ЛЕ между Ворсклой и Жилиной (3:1).

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лугано, которая начнется 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, футбол, бригада арбитров, УЕФА
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Источник: uefa.com

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