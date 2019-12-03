Суркис - о матче с Мальме: Надо с этим смириться, сделать выводы и идти дальше

Команда потеряла физические кондиции.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о физической подготовки киевского клуба.

“Сейчас у ребят есть два дня выходных, отдохнут. Фундамент физической готовности летом, уверен, был нарушен. Заранее знаем, что играем через два дня на третий основной осенний цикл.

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Допустим, во втором тайме с Мальме команда была явно уставшей. Не могла делать то, что она могла. В первом тайме показала, что может, а во втором - остановилась. У меня объяснений этому нет.

Я не могу сказать, что поражение от Мальме было случайным. Мне сложно это комментировать, это к тренерам, футболистам.

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Показать великолепную игру, давно не видел такую игру в первом тайме, а во втором провалить. Любой мяч, который летел, влетал в наши ворота.

Надо с этим смириться, сделать выводы и идти дальше“, - рассказал Суркис для Футбольного формата.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Мальме - Динамо.

Ранее сообщалось, что два игрока киевского клуба попали в команду недели Лиги Европы.