Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис - о матче с Мальме: Надо с этим смириться, сделать выводы и идти дальше

Комментариев: 2
Команда потеряла физические кондиции.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о физической подготовки киевского клуба.

“Сейчас у ребят есть два дня выходных, отдохнут. Фундамент физической готовности летом, уверен, был нарушен. Заранее знаем, что играем через два дня на третий основной осенний цикл.

Читай также: Тренер Мальме: Это был незабываемый матч

Допустим, во втором тайме с Мальме команда была явно уставшей. Не могла делать то, что она могла. В первом тайме показала, что может, а во втором - остановилась. У меня объяснений этому нет.

Я не могу сказать, что поражение от Мальме было случайным. Мне сложно это комментировать, это к тренерам, футболистам.

Читай также: Игорь Суркис: У нас 4 защитника и солить их мы не собираемся

Показать великолепную игру, давно не видел такую игру в первом тайме, а во втором провалить. Любой мяч, который летел, влетал в наши ворота.

Надо с этим смириться, сделать выводы и идти дальше“, - рассказал Суркис для Футбольного формата.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Мальме - Динамо.

Ранее сообщалось, что два игрока киевского клуба попали в команду недели Лиги Европы.

Поделись:
Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.12.2019, 21:14
Оценка:  0
гость
Бабло распилено, с этим можно смириться, а остальное идёт на х...у..й. Да, игагь?
гость  (аноним)  03.12.2019, 21:06
Оценка:  0
гость
Йехай игагь на х....у...й. Учи слова песни Шнура - "Машина"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь