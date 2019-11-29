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Селтик - Ренн 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Шотландцы добыли легкую победу.

Льюис Морган
Льюис Морган
Getty Images

В пятом туре группового этапа Лиги Европы Селтик дома принимал французский Ренн.

Хозяева поля сумели трижды поразить ворота гостей. Ренн сумел забить гол престижа на 89-й минуте.

Благодаря победе Селтик оформил выход в раунд плей-офф.

Смотрите видео голов и обзор матча Селтик - Ренн:

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Селтик — Ренн 3:1

Голы: Морган, 22, Кристи, 45+1, Джонстон, 74 — Юну, 89

Селтик: Форстер — Бауэр, Айер, Жульен, Тэйлор — Нтчам, Браун (Биттон, 76) — Морган, Макгрегор, Форрест (Джонстон, 67) — Кристи (Гриффитс, 79) 

Ренн: Менди — Воеу, Гнаньон, Ньямси, Мауасса — Тэт (Гбохо, 80), Бурижу, Силики, Кастильо (Юну, 75) — Гитан (Да Кунья, 65), Сибачо

Предупреждения: Кристиа, Браун, Тэйлор — Ньямси, Буриго

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Теги: Селтик, Ренн, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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