Спортинг - ПСВ 4:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Португальцы не оставили шансов гостям.

Спортинг ФК Спортинг

В пятом туре группового этапа Лиги Европы Спортинг дома принимал ПСВ.

Хозяева поля обеспечили себе комфортный результат в первом тайме, забив 3 гола. После перерыва Фернандеш оформил дубль. Гости не смогли создать проблем Спортингу.

Смотрите видео голов и обзор матча Спортинг - ПСВ:

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Спортинг - ПСВ 4:0

Голы: Фелипе, 9 Фернандеш, 16, 64, Матье, 43

Спортинг: Максимиану — Розье, Илори, Матье (Нету. 73), Акунья — Фернандеш, Думбия, Вендел (Камашу, 80) — Боласи, Фелипе (Хесе, 67), Виетто

ПСВ: Уннершталль — Думфрис, Виргевер, Баумгартль, Садилек — Ихаттарен, Росарио (Перейра, 46), Хендрикс, Брума (Гакпо, 46) — Мален, Бергвейн (Томас, 79)

Предупреждения: Фернандеш, Матье, Илори — Росарио