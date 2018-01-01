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Лучкевич: Хотим добыть первую победу в ЛЕ

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Александрия будет играть на победу в Бельгии.
Валерий Лучкевич
Валерий Лучкевич
ФК Александрия

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич подвел итоги матча против Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура Лиги Европы.

“Мы потерпели очень обидное поражение. Мы контролировали ход событий на поле и, убежден, что заслужили лучшего итога матча.

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Вольфсбург лишь в концовке матча создал несколько голевых моментов, когда мы побежали отыгрываться.

Полсе финального свистка мы были очень расстроены, но у нас еще есть шанс отпраздновать первую победу в групповом турнире Лиги Европы. Постараемся сделать это в Бельгии“, - рассказал Лучкевич. 

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия - Вольфсбург.

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Теги: Валерий Лучкевич, Александрия, Вольфсбург, Лига Европы, футбол
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Источник: zbirna.com

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