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Нападающий Александрии: Нам не было стыдно за игру с Вольфсбургом

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Футболисты выложились на максимум.
Денис Безбородько
Денис Безбородько
ФК Александрия

Нападающий Александрии Денис Безбородько подвел итоги матча против Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура Лиги Европы.

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“Мы знали, против какого соперника мы играем. Очень сильная команда., где игроки стоят раз в 8 больше, чем мы, а сам клуб дороже Александрии в 20 раз.

Когда мы зашли в раздевалку после матча, то посмотрели друг другу в глаза - нам не было стыдно за нашу игру“, - приводит слова Безбородько Футбол 1/2.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия - Вольфсбург.

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Теги: Денис Безбородько, Александрия, Вольфсбург, Лига Европы, футбол
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