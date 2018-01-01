Нападающий Александрии: Нам не было стыдно за игру с Вольфсбургом

Футболисты выложились на максимум.

Нападающий Александрии Денис Безбородько подвел итоги матча против Вольфсбурга (0:1) в рамках пятого тура Лиги Европы.

Читай также: Шаран: Мы не создали много моментов, но напряжение было до последних секунд

“Мы знали, против какого соперника мы играем. Очень сильная команда., где игроки стоят раз в 8 больше, чем мы, а сам клуб дороже Александрии в 20 раз.

Когда мы зашли в раздевалку после матча, то посмотрели друг другу в глаза - нам не было стыдно за нашу игру“, - приводит слова Безбородько Футбол 1/2.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия - Вольфсбург.