Цыганков и Вербич попали в команду недели Лиги Европы

Выступление игроков киевского Динамо заслуженно получило высокую оценку.

В четверг, 28 ноября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых были определены игроки, попавшие в символическую сборную недели.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, среди 11-ти игроков нашлось место двум лидерам киевского Динамо - Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу.

Команда недели: Соммер (Боруссия М) - Джанер (Бешикташ), Меркис (АПОЭЛ), Роко (Бешикташ), Секейра (Брага) - Цыганков (Динамо), Фернандеш (Спортинг), Пеллегрини (Рома), Вербич (Динамо) - Морелос (Рейнджерс), Абубакар (Порту).

Напомним, киевское Динамо в напряженном матче уступило Мальме со счетом 4:3. Смотрите видео голов и обзор данного поединка.

Вашему вниманию реакция соцсетей на поражение киевлян.