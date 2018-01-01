Цыганков и Вербич попали в команду недели Лиги Европы
Выступление игроков киевского Динамо заслуженно получило высокую оценку.
В четверг, 28 ноября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых были определены игроки, попавшие в символическую сборную недели.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, среди 11-ти игроков нашлось место двум лидерам киевского Динамо - Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу.
Команда недели: Соммер (Боруссия М) - Джанер (Бешикташ), Меркис (АПОЭЛ), Роко (Бешикташ), Секейра (Брага) - Цыганков (Динамо), Фернандеш (Спортинг), Пеллегрини (Рома), Вербич (Динамо) - Морелос (Рейнджерс), Абубакар (Порту).
Напомним, киевское Динамо в напряженном матче уступило Мальме со счетом 4:3. Смотрите видео голов и обзор данного поединка.
Вашему вниманию реакция соцсетей на поражение киевлян.
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