Фонсека прокомментировал крупную победу своей команды в матче Лиги Европы

Рома на выезде всухую разгромила Истанбул Башакшехир.

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека подвел итоги победного матча своей команды против Истанбул Башакшехира (3:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Я доволен игрой своей команды. Мне понравилось отношение игроков к делу и их смелость. У нас не было возможности провести существенную ротацию, так как многие игроки сейчас недоступны", - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Отметим, что во время поединка фанаты турецкого клуба монетой разбили голову Лоренцо Пеллегрини, но Фонсека заверил, что с полузащитником все в порядке.

Стоит сказать, что победа позволила "волкам" возглавить турнирную таблицу группы J, однако они еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

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