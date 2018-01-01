Буяльский: Мы были не готовы к стандартам

Полузащитник Динамо прокомментировал поражение от Мальме.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский, который стал автором двух голевых передач в матче против Мальме, поделился эмоциями от поражения (4:3).

"Вся опасность от Мальме исходила после стандартных положений, наверное, мы были не готовы к ним. Хозяева выиграли - молодцы. Мы играли в меньшинстве, нам было тяжело. Понимали, что соперник начнет давить - так и получилось, в следствие чего мы пропустили.

Проблемы с дисциплиной? Я бы так не сказал. Те карточки можно было показывать, а можно - и нет. Когда мы фолили, нашим футболистам сразу давали предупреждения, а когда это делал соперник, судья всего лишь фиксировал фол.

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Почему пропускаем на первых минутах? Наверное, не хватает концентрации, которая должна быть с первой до последней минуты. Нужно общаться друг с другом и понимать, что не так, почему мы пропускаем в начале.

Хозяева забили свои мячи с полумоментов, у них не было ни одного стопроцентного шанса, как у нас, например, у Вербича в первом тайме и лично у меня. Нужно было забивать. Мне кажется, хороших моментов у нас было больше", - цитирует Буяльского пресс-служба Динамо.

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