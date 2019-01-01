Ребров: Это была веселая игра, мне она понравилась

Украинский специалист поделился эмоциями от игры своих подопечных против Эспаньола.

В рамках пятого тура Лиги Европы Ференцварош на своем поле сыграл вничью с Эспаньолом. Главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров подвел итоги поединка.

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“Мы играли очень хорошо, это была веселая игра, мне она понравилась. Большое спасибо моим игрокам, мы находимся здесь, на европейской арене, впервые за 15 лет, и у нас все еще есть шанс на выход из группы. Я горжусь ими“, - сказал Ребров на пресс-конференции.

Отметим, что Ференцварош по итогам пяти матчей набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Отставание от Лудогорца, идущего вторым, составляет 1 балл.

В заключительном туре группового этапа Ференцварош как раз встретится с Лудогорцем, и команды разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 12 декабря.

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