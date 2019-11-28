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Тренер Мальме: Это был незабываемый матч

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Уве Реслер отметил хорошую игру киевского клуба, но уверен, что Мальме заслужил победу.
Уве Реслер
Уве Реслер
Getty Images

Главный тренер Мальме Уве Реслер подвел итоги матча против Динамо в рамках группового этапа Лиги Европы.

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“Мы очень хорошо начали матч и забили гол на старте. Затем у нас возникли проблемы - киевское Динамо показало, какими качествами они обладают. Мы добыли заслуженную победу. Не скажу, что красная карточка нам сильно помогла.

Розенберг забил два гола и постоянно оказывался там, где должен был быть. Я с огромным уважением отношусь к его карьере. Также стоит отметить его человеческие качества. Это был незабываемый матч, мы никогда не забудем этот вечер“, - цитирует Реслера пресс-службе шведского клуба.

Напомним, Мальме обыграло Динамо, забив решающий мяч на последних минутах.

Смотрите видео голов и обзор матча Мальме - Динамо.

Вашему вниманию реакция соцсетей на поражение киевского клуба.

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Теги: Мальме, Динамо, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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