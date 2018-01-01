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Это маленькая катастрофа: Реакция соцсетей на поражение Динамо в матче против Мальме

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Читайте самые интересные высказывания в Сети о результате матча Мальме - Динамо.
Мальме - Динамо: реакция Сети
Мальме - Динамо: реакция Сети
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проиграло Мальме в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Вашему вниманию самые яркие комментарии болельщиков и экспертов в соцсетях об игре Динамо:

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Мальме - Динамо.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол, реакция сети
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