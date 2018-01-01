Это маленькая катастрофа: Реакция соцсетей на поражение Динамо в матче против Мальме

Читайте самые интересные высказывания в Сети о результате матча Мальме - Динамо.

Киевское Динамо проиграло Мальме в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Вашему вниманию самые яркие комментарии болельщиков и экспертов в соцсетях об игре Динамо:

Да уж. А “Динамо“-то как “Челси“: выиграет - пройдет! Ну ладно, для вернячка хорошо бы два мячка...

Но боже ж мой. Вы поделитесь первым словом, которое произнесли, когда в ворота “Динамо“ влетел четвертый мяч? — Artem Frankov (@frankov11) 28 ноября 2019 г.

заслужена поразка Динамо у Швеції. 4 м'ячі від Мальмьо... це не просто забагато, це маленька катастрофа. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 28 ноября 2019 г.

Після гри проти Мальмьо Михайличенко назвав другий гол у ворота Динамо “безглуздим“. Ні, пане Олексію, безглуздими були “дії“ гравців Динамо, які виконували ролі стовпів 🤬🔥 — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 28 ноября 2019 г.

Хотів би я так само пришвидшуватися у 37 років як Маркус Розенберг на 95-ій хвилині 🏃🏻💨 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 28 ноября 2019 г.

Одно радует: с Лугано без Сидорчука. — Vasiliy Obaraz (@wengerov) 28 ноября 2019 г.

Мальме (🇸🇪) - Динамо Київ (🇺🇦) 4-3.



В цьому сезоні Динамо остаточно перетворилось із гранда українського футбола в (недуже)міцного середняка, а зараз перетворилось у статиста і аутсайдера еврокубків другого ешелону.Здається навіть Лідс і Ноттінгем так стрімко не падали в прірву. — Герман Аксьом (@Hermanaksom) 28 ноября 2019 г.

Хочется забыть все это побыстрее. Несмотря на крутой сценарий и интригу. Ну не могу смотреть, как украинские клубы так тупо сливают по идее выигрышный матч. Эх, Динамо, Динамо... — Sergii Koval (@sergii_koval) 28 ноября 2019 г.

Впервые за много месяцев посмотрел 20 минут в исполнении “Динамо“.

Мда, света в конце туннеля мы ещё долго не увидим. — Artem Stupakov (@ArtemStupakov) 28 ноября 2019 г.

На самом деле Джокер окончательно свихнулся после просмотров матчей динамо в еврокубках — xchinaskix (@xchinaskix) 28 ноября 2019 г.

Динамо, пожалуйста, повылетайте со всех турниров. Перестаньте мучить людей. — Vitalii Volochai (@v1lat) 28 ноября 2019 г.

Все таки, Динамо Київ - це ганьба українського футболу (спостереження за період 2006-2019). — Герман Аксьом (@Hermanaksom) 28 ноября 2019 г.

🤬🤬🤬«Дякую», капітан🤦🏻‍♂️ З таким «дитячим» відношенням до гри та легкістю піддаватися на провокації, Сидорчук та @DynamoKyiv самі собі ускладнили життя в групі, а нас - розчарували на 101%... pic.twitter.com/FWxK0Bq0aM — Voronnoy_Zherebez🇺🇦 (@VZherebez) 28 ноября 2019 г.

Тролинг найвищого рівня на останніх хвилинах гри Мальме - Динамо від тренера шведів!

Чувак явно має почуття гумору! Продублював заміною рахунок на табло!

Про Динамо сказати немає чого, можна лише… https://t.co/ij1wI5TWgW — Андрей Викторович (@arcenal20) 28 ноября 2019 г.

#МальмеДинамо Нам потрібний новий турнір☝🏻 - цей вже Динамо не витягує🤷‍♂️ — Yevhenii Hapon (@jackeug22) 28 ноября 2019 г.

Вот это прощание с родными фанатами! Красиво. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 28 ноября 2019 г.

Динамо - дно, днище днищенское. Если после такого позора не уволить Михайличенко, не видать болельщикам хороших игр как ушей своих! Позорище! — dr. aleksandr (@aleksandrphoto) 28 ноября 2019 г.

FT: Мальме - Динамо 4:3... #fcdk #uel



Фізрук, дитячий садок, нєрви, картки, хєрова реалізація, гра в обороні, півзахист, голкіпер, бєсєдін - форвард, «капітан», валідол, заміни для слабаків... І так майже весь сезон 🤦🏼‍♂️ Тільки Київ, тільки Динамо 💪🏻 Далі буде! Невсеремось)) pic.twitter.com/uds2x1xhAR — Oleksii Beloschuk (@beloschuk) 28 ноября 2019 г.

Если уже начали назначать главными тренерами Динамо только бывших игроков Динамо Киев, могу посоветовать один беспроигрышный вариант. Михайличенко это компромис. А любой компромисс это всегда плохо. Назначайте сразу Васю Кардаша. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 28 ноября 2019 г.

Динамо потребує змін. Цей цирк навіть на краще. — Maksym Trokhymchuk (@fcmax) 28 ноября 2019 г.

Если проигрывать шведам,то что тогда делать в плэйоф ЛЭ??? Даже в таком сливаем турнире у Динамо шансов ноль! — Макс (@rvOrVr2BrV0f4tG) 29 ноября 2019 г.

Поздравляю всех болельщиков Динамо Киев с проигрышем ФК Мальмё. Это сильно усложнит киевлянам выход из группы, ибо таким дровам нечего делать в еврокубках. — ФОП Кофе пить идём?🔰 (@NATObandera) 29 ноября 2019 г.

Мальме-Динамо 4:3🙈



Божевільно неадекватний другий тайм від Динамо після камбеку в першому. Цензурних слів не знаходжу. Ендшпіль - пропускати на 96-й від гравця, який завершує кар’єру. Розенберг-паті влаштували... — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 28 ноября 2019 г.

Проблема Динамо не в Михайличенко, а в суркисе младшем — Шурик (@40shurik) 29 ноября 2019 г.

Да сидорчук это старый бездарь с самой большой зп, бля, гармаш, хачереди, теперь этот. Сука, в каждом составе динамо должен быть уебок или что? — Зубожіння триває (@KungfuPadl0) 29 ноября 2019 г.

Я сегодня искренне сочувствую болельщикам Динамо. Даже злорадствовать не хочется. — Денис Гороховский (@den_g) 28 ноября 2019 г.

Я сегодня снова сгорел от игры (если это вообще можно назвать игрой) Динамо Киев. Мне кажется, что они уже на одном уровне с FC Minaj, ну или где-то рядом. — ANDERSEN^ (@andersen7s) 28 ноября 2019 г.

Динамо – дно. Не знаю радоваться этому или нет, все же скорее нет, тк нам нужны сильные соперники в чемпе



Ну блять, ну как так можно играть — MPA3b 🏳️‍🌈🇺🇦 (@SPizdetsa) 29 ноября 2019 г.

А динамо в очередной раз позориться и показывает свой уровень. Браво. Физрук на выход. Прегласите тренера. А не дин сердце‼️‼️ стыдно. @DynamoKyiv @dynamo_kiev_ua @dynamokyiven — Влад Харин (@HarinVladislav) 28 ноября 2019 г.

@DynamoKyiv зачем вы так играете? Вы мазохисты?? Если вы от такой игры получаете удовольствие, я рад за вас. Но нужно все менять - физрука на тренера, струетуру‼️ можно президента, он задолжал с динамовскими сердцами ‼️ 🤦‍♂️☝️футбол во всем мире идёт вперёд, а динамо назад 😠😠 — Влад Харин (@HarinVladislav) 28 ноября 2019 г.

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