Вербич: В первом тайме могли забить еще два-три мяча - и победили бы

Игрок Динамо подвел итоги проигранного матча против Мальме.

Вингер Динамо Беньямин Вербич поделился эмоциями от поединка против Мальме в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы говорили перед игрой, что нужно внимательно начать матч и осторожно действовать при стандартах. Но уже на первых минутах пропустили. Не знаю, почему так получилось. Мы готовились, смотрели матчи Мальме, изучали теорию, поэтому знали, что стандарты - это сильная сторона шведов. Но получили именно такие голы.

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У нас были и сложные, и хорошие моменты. В первом тайме могли забить еще два-три мяча - и победили бы. После того, как сравняли счет до 3:3, ожидали шансов, чтобы выходить в контратаки и забить четвертый гол. Но не удалось", - цитирует Вербича пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо в напряженном матче уступило Мальме, пропустив мяч на последних минутах. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее итоги встречи подвел главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.