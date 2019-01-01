Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вербич: В первом тайме могли забить еще два-три мяча - и победили бы

Комментариев: 0
Игрок Динамо подвел итоги проигранного матча против Мальме.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Беньямин Вербич поделился эмоциями от поединка против Мальме в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы говорили перед игрой, что нужно внимательно начать матч и осторожно действовать при стандартах. Но уже на первых минутах пропустили. Не знаю, почему так получилось. Мы готовились, смотрели матчи Мальме, изучали теорию, поэтому знали, что стандарты - это сильная сторона шведов. Но получили именно такие голы.

Читай также: Цыганков: У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось

У нас были и сложные, и хорошие моменты. В первом тайме могли забить еще два-три мяча - и победили бы. После того, как сравняли счет до 3:3, ожидали шансов, чтобы выходить в контратаки и забить четвертый гол. Но не удалось", - цитирует Вербича пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо в напряженном матче уступило Мальме, пропустив мяч на последних минутах. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее итоги встречи подвел главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.

Поделись:
Теги: Беньямин Вербич, Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь