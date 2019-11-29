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Тренер Вольфсбурга: Мы - единственная команда, которая выиграла у Александрии во Львове

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Оливер Гласнер доволен исходом матча Лиги Европы.
Оливер Гласнер
Оливер Гласнер
ФК Александрия

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился впечатлениями от победы своей команды над Александрией (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Результат является определенным облегчением для нас, ведь мы вышли из группы. Но это большой вызов перед следующими поединками. Большой комплимент нашей команде, которая справилась с довольно агрессивной игрой соперника.

Вольфсбург - единственная команда, которая одолела Александрию во Львове, я очень рад этому. В первую очередь, было важно победить, независимо от результата параллельного матча. Было трудно, в первом тайме мы доминировали, а ключевым эпизодом стал гол в конце первой половины игры", - сказал Гласнер.

Ранее эмоциями от встречи поделился главный тренер Александрии Владимир Шаран.

Вашему вниманию видео гола и обзор данного поединка.

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Теги: Вольфсбург, Александрия, Лига Европы, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
thebestdraw    29.11.2019, 08:41
Оценка:  0
thebestdraw
повезло вам. Александрия должна была забивать несколько раз при 0-0
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