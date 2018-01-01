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Цыганков: У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось

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По мнению футболиста, быстрые пропущенные мячи сказались на результате игры.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Один из лидеров киевского Динамо Виктор Цыганков поделился своими эмоциями от выездного матча против Мальме в рамках Лиги Европы.

“Мы уже три матча подряд пропускаем в начале таймов. Мы допустили ошибки, а соперник этим воспользовался. Мне тяжело судить, игра складывается из 90 минут, но быстро пропущенные мячи в начале каждого из таймов, безусловно, сыграли свою роль.

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На второй тайм команда вышла расслабленной? Со стороны, наверное, виднее. Я же видел, что команда играла до последнего. Даже когда мы остались вдесятером, верили в то, что сможем увезти очки. Но получилось, как получилось, будем надеяться, что болельщики придут на последнюю игру в Киеве и поддержат нас, мы победим и пройдем дальше.

Были некоторые спорные моменты, в которых можно было и не давать предупреждения, но судейство обсуждать не буду, стану говорить лишь об игре нашей команды.

К пропущенному мячу на последних минутах привела череда ошибок. Возможно, следовало играть немного по-другому. У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось. Шла атака на атаку… У нас есть еще одна игра, и мы все сделаем для того, чтобы пройти дальше“, - цитирует Цыганкова пресс-служба Динамо.

Напомним, Мальме на последних минутах вырвало победу над Динамо. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее итог еврокубкового матча подвел главный тренер киевлян Алексей Михайличенко.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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