Цыганков: У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось

По мнению футболиста, быстрые пропущенные мячи сказались на результате игры.

Один из лидеров киевского Динамо Виктор Цыганков поделился своими эмоциями от выездного матча против Мальме в рамках Лиги Европы.

“Мы уже три матча подряд пропускаем в начале таймов. Мы допустили ошибки, а соперник этим воспользовался. Мне тяжело судить, игра складывается из 90 минут, но быстро пропущенные мячи в начале каждого из таймов, безусловно, сыграли свою роль.

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На второй тайм команда вышла расслабленной? Со стороны, наверное, виднее. Я же видел, что команда играла до последнего. Даже когда мы остались вдесятером, верили в то, что сможем увезти очки. Но получилось, как получилось, будем надеяться, что болельщики придут на последнюю игру в Киеве и поддержат нас, мы победим и пройдем дальше.

Были некоторые спорные моменты, в которых можно было и не давать предупреждения, но судейство обсуждать не буду, стану говорить лишь об игре нашей команды.

К пропущенному мячу на последних минутах привела череда ошибок. Возможно, следовало играть немного по-другому. У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось. Шла атака на атаку… У нас есть еще одна игра, и мы все сделаем для того, чтобы пройти дальше“, - цитирует Цыганкова пресс-служба Динамо.

Напомним, Мальме на последних минутах вырвало победу над Динамо. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее итог еврокубкового матча подвел главный тренер киевлян Алексей Михайличенко.