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Миколенко: Мы даже вдесятером могли выигрывать

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Защитник признался, что не понимает, за что арбитр удалил Сергея Сидорчука.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Левый защитник киевского Динамо Виталий Миколенко подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме, в котором "бело-синие" потерпели поражение со счетом 4:3.

"Нам удавалось вскрывать оборону Мальме и получилось забить два гола. Могли отличиться еще дважды, но в обороне допустили индивидуальные и позиционные ошибки и пропустили четыре мяча.

Быстрый гол? Не могу объяснить, дисциплина это или нет, но так получается, что мы пропускаем на первых минутах нелепые голы, а потом сложно отыгрываться.

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Удаление Сидорчука? Насколько я помню, он хотел узнать из-за чего нет желтой карточки. Потом Сергей ударил мяч назад, чтобы выполнить стандарт. Я не понимаю почему... Наверное, из-за агрессии дали вторую желтую карточку.

Мы даже вдесятером могли выигрывать и забивать четвертый мяч. Достаточно неплохо играли даже в меньшинстве. Я допустил индивидуальную ошибку, много игроков было в штрафной, трудно было разобрать", - сказал Миколенко в эфире телеканала Футбол 1/2.

Отметим, что Виталий Миколенко стал автором первого гола киевлян в ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мальме - Динамо.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.11.2019, 07:43
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гость
Все что вы могли это вдесятером отсосать у мальмы,что вы кончеплюи и сделали.ахааа
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