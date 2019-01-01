Шаран: Мы не создали много моментов, но напряжение было до последних секунд

Наставник украинского клуба подвел итоги матча группы Европы.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение своих подопечных от Вольфсбурга (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы, которое лишило команду шансов на выход в плей-офф турнира.

“Считаю, что Вольфсбург - сильнейшая команда в группе. Подбор игроков, когда у них всех здоровы, высокого уровня. Я имею ввиду пять человек, которые не играли против нас в первом круге. Я понимаю, что кому-то может не нравиться такой футбол, который был в конце первого тайма.

Во половине мы уже били мяч вперед, пытались более агрессивно играть в атаке. Понимали, что три центральных защитника Вольфсбурга - 190, 190 и 193. Безбородько было очень сложно бороться. Я доволен тем, как ребята отдавали все силы на поле, чтобы сравнять счет.

Считаю, что симпатия арбитра немного была на стороне немецкой команды. Австрийский арбитр, австрийский тренер... Я это говорил четвертому судье, но это эмоции.

В таком матче мы не создали много моментов, но напряжение было до последних секунд. Приятно, что наша команда смогла противостоять таким соперникам. Когда мы не смогли вылететь во Львов, провели тренировку. На ней травму получили Довгий и Третьяков.

Прилетев во Львов, узнали, что температура у Гречишкина и Пашаева, а Ковалец получил травму на предматчевой тренировке. Кирилл молодец, что вышел на уколах. Ситало, который здорово выступал в Лиге Европы, нам тоже не хватало“, - сказал Шаран в эфире Футбол 2.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия - Вольфсбург.