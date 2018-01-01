Арсенал - Айнтрахт Ф 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Канониры" на своем поле не смогли одолеть франкфуртский Айнтрахт.

Арсенал - Айнтрахт: видео голов Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Арсенал на своем поле проиграл франкфуртскому Айнтрахту.

Хозяева открыли счет под занавес первого тайма, но уже во второй половине встречи пропустили два мяча и так и не сумели восстановить паритет.

"Канониры" сохранили первое место в группе F, но преимущество над идущим вторым Айнтрахтом перед заключительным туром составляет лишь 1 пункт. В 6-м туре Арсенал отправится в гости к Стандарду, а Айнтрахт примет Виторию.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Айнтрахт:

Арсенал - Айнтрахт Ф 1:2

Голы: Обамеянг, 45+1 - Камада, 55, 63

Арсенал: Мартинес - Мустафи (Торрейра, 76), Давид Луис (Гендузи, 31), Папастатопулос - Чеймберс, Уиллок, Джака, Тирни - Мартинелли (Озил, 60), Обамеянг, Сака

Айнтрахт Ф: Реннов - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер - да Коста, Камада, Фернандеш (Кор, 46), Соу, Костич - Силва (Гачинович, 46), Пасиенсия

Предупреждения: Мартинелли, Мустафи, Джака, Гендузи - Костич, Абрахам, Пасиенсия