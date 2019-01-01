Михайличенко: Первые и последние минуты стали для нас катастрофическими

Специалист отметил, что нельзя начинать матч с пропущенного гола.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (4:3).

"Сами виноваты. Счет на табло такой, потому что нельзя начинать таймы с пропущенных мячей, еще и со стандартных положений. В первом тайме было много конструктива, во втором не получилась игра по многим причинам. Были допущены ошибки.

В первом тайме было ощущение полного превосходства. Будем готовиться к последней игре, где все будет решаться. Мячи, которые пропустили в самом начале, они психологически сыграли не ту роль, которую хотелось бы. И это удаление непонятное... Во втором тайме было тяжело играть, вдесятером играли...

Мы продолжали играть свою игру и то, что мы были в меньшинстве, давало нам возможности для контригры, и мы их использовали. Но, к сожалению, первые и последние минуты стали для нас катастрофическими", - отметил Михайличенко.

Напомним, киевское Динамо потерпело поражение в матче против Мальме, пропустив на последних минутах.