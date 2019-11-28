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Динамо в меньшинстве в ярком матче проиграло Мальме

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Подопечные Михайличенко усложнили себе задачу выхода в плей-офф.
Мальме обыгрывает Динамо / Мальме
Мальме обыгрывает Динамо / Мальме

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Мальме — Динамо 4:3
Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+5, Ракип, 57 — Миколенко, 18, Цыганков, 40, Вербич, 77

Мальме: Далин — Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6) — Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс — Розенберг, Бергет.

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко — Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71) — Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81).

Предупреждения: Ракип, Баширу — Шепелев, Шабанов, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Беседин.

На 65-й минуте был удален Сергей Сидорчук (Динамо) (повторное предупреждение).

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