Мальме - Динамо 4:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Киевляне потерпели поражение в выездном матче еврокубкового турнира.

Мальме - Динамо: видео голов ФК Динамо Киев

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Мальме на своем поле принимал киевское Динамо.

Поединок вышел богатым на голы и предупреждения. Счет был открыт уже на 2-й минуте встречи усилиями Бенгтссона, но Миколенко восстановил паритет уже на 18-й минуте встречи, а на перерыв Динамо уходило в статусе лидера матча.

Однако уже к середине второго тайма “бело-синие“ уступали со счетом 3:2, а на 65-й минуте капитан команды Сергей Сидорчук получил второе предупреждение и оставил Динамо доигрывать вдесятером. Правда, это не помешало Вербичу сравнять счет.

Но для ничейного исхода киевлянам немного не хватило - на 90+5 минуте Розенберг, который завершает карьеру, принес Мальме победу и вывел команду на вторую строчку в турнирной таблице группы В.

Смотрите видео голов и обзор матча Мальме - Динамо:

Мальме - Динамо 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+5, Ракип, 57 - Миколенко, 18, Цыганков, 40, Вербич, 77

Мальме: Далин - Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6) - Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс - Розенберг, Бергет.

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко - Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71) - Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81).

Предупреждения: Ракип, Баширу - Шепелев, Шабанов, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Беседин.

На 65-й минуте был удален Сергей Сидорчук (Динамо) (повторное предупреждение).