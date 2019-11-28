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Копенгаген справился с Лугано и сохранил лидерство в группе

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Датчане одержали минимальную победу.
Копенгаген одолел Лугано
Копенгаген одолел Лугано
fck.dk

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген на выезде сыграл с Лугано.

Единственный гол в этом матче был забит на 27-минуте встречи усилиями Томсена, но этого хватило датчанам для победы.

Таким образом, Копенгаген сохраняет первое место в группе В, имея 9 очков в активе. На второй строчке находится Мальме с 8-ю баллами, которое обыграла киевское Динамо. "Бело-синие" находятся на 3-м месте, имея 6 пунктов.

Лугано - Копенгаген 0:1
Гол: Томсен, 27

Лугано: Бауманн - Лаванши, Кечкеш, Дапрела, Обексер - Араторе (Сасере, 70), Кустодио, Ловрич, Гидотти (Човило, 76) - Карлиньос (Дальмонте, 62), Боттани

Копенгаген: Йонссон - Бьелланн, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон - Бартолец, Зека, Томсен (Мудражия, 78) - Биль (Фальк, 74), Сантос (Варела, 85), Сотириу

Предупреждения: Гидотти, Карлиньос, Кустодио - Папаяннопулос

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Теги: Копенгаген, Лугано, Лига Европы, футбол, результат матча
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