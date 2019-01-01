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Сидорчук заработал удаление и оставил Динамо доигрывать матч в меньшинстве

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Сергей Сидорчук получил две желтые карточки и покинул поле.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук оставил свою команду в меньшинстве в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Сергей заработал первую желтую карточку на 36-й минуте встречи, а во втором тайме вновь нарвался на предупреждение - в этот раз за апелляцию к арбитру.

Таким образом, Динамо осталось доигрывать матч вдесятером. Онлайн трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

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Теги: Сергей Сидорчук, Динамо, Динамо Киев, футбол, Мальме, Лига Европы
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