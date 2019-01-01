Сидорчук заработал удаление и оставил Динамо доигрывать матч в меньшинстве

Сергей Сидорчук получил две желтые карточки и покинул поле.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук оставил свою команду в меньшинстве в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Сергей заработал первую желтую карточку на 36-й минуте встречи, а во втором тайме вновь нарвался на предупреждение - в этот раз за апелляцию к арбитру.

Таким образом, Динамо осталось доигрывать матч вдесятером. Онлайн трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.